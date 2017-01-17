Общество

Елена Малкова
17 Января, 2017 19:30

С улиц Казани за сутки вывезли почти 9 000 тонн снега

Всего на улицах города было задействовано 608 единиц спецтехники.
Источник фото: kzn.ru
Казань, 17 Января - DIXINEWS.

За минувшие сутки с улиц Казани вывезли 8 тыс. 909 тонн снега, сообщает пресс-служба мэрии.

Всего на улицах города для очистки дорог и тротуаров от снега было задействовано 546 дорожных рабочих и 608 единиц спецтехники. За сутки на дорогах столицы республики было использовано 173 тонны противогололедных средств.

Сегодня на улицы Казани для уборки снега вышли 492 дорожных рабочих, задействовано 325 единиц специальной техники. Всего с начала зимы с улиц города вывезено более трехсот тысяч тонн снега.

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