Глава Минкавказа встретился с генеральным директором Ассоциации европейского бизнеса

Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча Министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова и генерального директора Ассоциации европейского бизнеса Франка Шауффа, сообщает пресс-служба Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы инвестиционного сотрудничества регионов Северного Кавказа и европейских компаний.

Во встрече приняли участие заместитель Министра РФ по делам Северного Кавказа Андрей Резников и генеральный директор АО «Корпорация развития Северного Кавказа» Сергей Харитонов.

Лев Кузнецов рассказал о потенциальных возможностях для инвесторов, которые созданы государством для развития экономики Северного Кавказа, и обозначил приоритетные бизнес-ниши. «С учётом конкурентоспособных преимуществ, для нас ключевым является развитие сельского хозяйства, туризма, фарминдустрии, высокотехнологичной медицинской помощи и строительной индустрии. Сегодня уже выстраивается успешная коммуникация со странами Ближнего Востока и в этом плане не менее важным является сотрудничество с европейским бизнесом», - подчеркнул Министр РФ по делам Северного Кавказа.

Генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф в свою очередь предложил при поддержке Минкавказа России провести серию презентаций регионов Северного Кавказа на площадке АЕБ. «Европейский бизнес настроен на сотрудничество, и нам интересны возможности, которые есть на Северном Кавказе. Предлагаю организовать ряд встреч с представителями регионов как на площадке Ассоциации в Москве, так и в последующем на Северном Кавказе в формате бизнес-миссий», - отметил Франк Шауфф и сообщил, что профильные комитеты АЕБ подготовят детальные презентации о возможностях членов организации по участию в приоритетных для экономики Северного Кавказа проектах.

Стороны договорились продолжить рабочие контакты и организовать эффективное взаимодействие между представителями европейского и северокавказского бизнеса.

Для информации: Ассоциация европейского бизнеса (далее - АЕБ) – основное представительство иностранных инвесторов в России. Созданная в 1995 году, АЕБ является независимой некоммерческой организацией, объединяющей более 500 компаний, работающих в России. В Ассоциацию входят как крупные международные корпорации, так и предприятия малого и среднего бизнеса из стран Европейского союза, Европейской ассоциации свободной торговли и других регионов мира.