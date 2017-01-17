Власть

Елена Малкова
17 Января, 2017 16:03

В администрации города Березники произошли структурные и кадровые изменения

Администрация города Березники.
Источник фото: admbrk.ru
Березники, 17 Января - DIXINEWS.

В администрации города произошли структурные и кадровые изменения, сообщили в пресс-службе мэрии.

С 1 января 2017 года комитет по вопросам образования администрации города Березники переименован в управление образования.

Кроме того, с этой же даты в состав управления образования администрации города из управления культуры передан отдел по делам молодежи. Передача отдела связана с возложением полномочий по молодежной политике на Министерство образования и науки Пермского края. Напомним, что с 2014 года отдел по делам молодежи находился в составе управления культуры, а до этого периода – в комитете по физической культуре и спорту.

На должность заведующего отделом по делам молодежи управления образования с 1 января 2017 года назначен Станислав Балыш, ранее занимавший должность руководителя группы по работе с молодежью дирекции по управлению персоналом ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

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