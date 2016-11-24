Жительнице Кунгура выплатят компенсацию за отключение тепла

Из-за проведения обслуживающей организацией работ на 60 часов была прекращена подача тепла в одном из многоквартирных домов Кунгура, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Жительница дома направила претензионные письма в МУП «Кунгурстройзаказчик» и ООО «ТЭК» с требованием о возмещении причиненного ей морального вреда, однако в выплате компенсации женщине отказали. За защитой прав женщина обратилась в суд.

Изучив материалы дела, суд установил, что имело место бездействие ответчика МУП «Кунгурстройзаказчик», выразившееся в несвоевременном проведении работ по устранению аварийной ситуации. В результате были нарушены права истицы, как потребителя, на получение коммунальной услуги, нарушены условия благоприятного проживания, причинен моральный вред.

Кунгурский городской суд вынес решение о взыскании с МУП «Кунгурстройзаказчик» в пользу истицы компенсации морального вреда – 5000 рублей, штрафа за неудовлетворение в добровольном порядке законных требований потребителя – 2500 рублей, возмещения расходов на услуги представителя и доверенность – 5000 рублей и 720 рублей соответственно. Пермский краевой суд оставил решение Кунгурского городского суда без изменения.