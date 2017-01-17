Экономика

Елена Малкова
17 Января, 2017 12:18

Почти 355 млн рублей получит Омская область на благоустройство населенных пунктов

Средства господдержки пойдут на обустройство дворов, парковых зон и знаковых объектов в 2017 году.
Источник фото: omskportal.ru
Омск, 17 Января - DIXINEWS.

На благоустройство населенных пунктов Омской области из федерального бюджета будет направлено около 355 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Средства господдержки будут направлены на обустройство дворов, парковых зон и знаковых объектов в 2017 году.

Минстрой России направит в субъекты РФ 20 млрд. рублей для формирования комфортной городской среды и обустройства больших и малых городов с численностью населения более 1 тысячи человек. Омский регион на эти цели получит из федерального бюджета 354,8 млн. рублей, из областного бюджета будет выделено 94,3 млн. рублей.

«Две трети от этой суммы, примерно 300 млн. рублей пойдет на благоустройство дворов многоквартирных домов, порядка 150 млн. рублей направят на формирование знаковых городских объектов во всех муниципальных образованиях, включая город Омск», - рассказали в региональном Министерстве строительства и ЖКХ.

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