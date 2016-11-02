Криминал

Елена Малкова
17 Января, 2017 11:39

Житель Санкт-Петербурга осужден за оскорбление и угрозу в отношении инспектора ДПС

Житель города осужден за оскорбление и угрозу применения насилия в отношении представителя власти.
Источник фото: urfo.topliner.ru
Санкт-Петербург, 17 Января - DIXINEWS.

Прокуратура Красногвардейского района в январе 2017 года поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя города, сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

Он обвинялся по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, мужчина в сентябре 2016, находясь в состоянии алкогольного опьянения, публично, в присутствии свидетелей, оскорбил грубой нецензурной бранью инспектора ДПС, который находился при исполнении служебных обязанностей.

Подсудимый также озвучил угрозу применения насилия и в подтверждение своих намерений нанес не менее одного удара кулаком в лицо сотрудника полиции, который уклонился от удара и избежал телесных повреждений.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке. Суд признал мужчину виновным и назначил ему 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2,5 года. Приговор суда вступил в законную силу.

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