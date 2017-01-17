Культура

Елена Малкова
17 Января, 2017 11:10

Самарский художественный музей откроется для бесплатного посещения

Самарский художественный музей приглашает на День открытых дверей.
Источник фото: artmus.ru
Самара, 17 Января - DIXINEWS.

21 января - День рождения Самарского художественного музея, сообщает учреждение культуры на своей странице в социальной сети.

Датой создания музея, по информации сотрудников учреждения и самарских краеведов, является 21 января 1937 г.

В этот день в честь своего 80-летия музей приглашает всех жителей и гостей Самары бесплатно посетить залы основной экспозиции.

Желающие смогут также посетить платные тематические экскурсии по коллекциям музея.

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