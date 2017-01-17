Самарский художественный музей откроется для бесплатного посещения

Самарский художественный музей приглашает на День открытых дверей.

21 января - День рождения Самарского художественного музея, сообщает учреждение культуры на своей странице в социальной сети.

Датой создания музея, по информации сотрудников учреждения и самарских краеведов, является 21 января 1937 г.

В этот день в честь своего 80-летия музей приглашает всех жителей и гостей Самары бесплатно посетить залы основной экспозиции.

Желающие смогут также посетить платные тематические экскурсии по коллекциям музея.