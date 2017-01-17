Общественная организация «Счастье жить» проводит конкурс «Мамонтёнок» для детей и родителей

Общественная организация «Счастье жить» объявляет о начале проведения творческого конкурса «Мамонтёнок» для детей и родителей.

Каждый ребенок может проявить свой талант и нарисовать милого маленького Мамонтёнка или любое полюбившееся занятие «Школы особых знаний», а взрослый смастерить поделку - объемную фигуру Мамонтёнка.

"Мамонтёнок является символом «Школы особых знаний», где особенные дети развиваются, получают знания, что позволяет им легче адаптироваться и социализироваться в нашем мире. Для нас важно увидеть глазами детей и родителей, чем интересна «Школа особых знаний», что больше всего нравится в ней и чем запоминается", - рассказывают специалисты общественной организации.

Работы на конкурс принимаются с 17 января по 17 марта. Подведение итогов состоится 26 марта. В конкурсе могут принять участие: дети от 0 до 18 лет, выполнив аппликации или рисунки на листах формата А3. Работы принимаются в любой технике (гуашь, акварель, мелки, карандаши и т.д.). На лицевой стороне рисунка, в нижнем правом углу, необходимо указать Фамилию, Имя и возраст автора, с обратной стороны указывается Фамилия, Имя, Отчество и контактный телефон родителя (представителя) ребенка; взрослые с 18 до 99 лет, смастерив объемную фигурку Мамонтёнка, высотой от 10 до 30 см, из любых материалов (глина, ткань, природные материалы и т.д.).

Конкурсные работы отправляются по почте на адрес Общественной организации «Счастье жить»: 614018 , г. Пермь, ул. 4-я линия, д. 27, с пометкой «Конкурс Мамонтёнок». В рамках Проекта «Точка роста» в марте пройдет большая Конференция, на которой состоится выставка всех работ, присланных на конкурс, и будут определены победители конкурса.

Исключительно все участники получат в награду наборы для творчества и рабочую тетрадь, специально разработанную для детей с особыми потребностями, значок с логотипом Школы особых знаний.

Детям и взрослым, победившим в конкурсе, будут вручены пригласительные билеты в Детский интерактивный развлекательный центр «ОКТЯБРЬ» на всю семью, а также потрясающе вкусный торт «Мамонтёнок» от Кондитерской «Тортолино».

При реализации проекта используются средства Президентского гранта, предоставленного Фондом «Перспектива».