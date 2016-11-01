Криминал

Елена Малкова
17 Января, 2017 09:41

В Ростовской области в отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело

По результатам проверки прокуратуры в отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело.
Источник фото: kirmayak.ru
Ростов-на-Дону , 17 Января - DIXINEWS.

По результатам прокурорской проверки в отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Ростовской области.

Прокуратурой города Гуково проведена проверка соблюдения ОМВД России по г. Гуково учетно-регистрационной дисциплины.

В ходе проверки было установлено, что оперуполномоченный уголовного розыска отдела МВД России по городу Гуково умышленно укрыл преступление от учета

Как сообщается, сотрудник полиции, не желая проводить проверку по заявлению местной жительницы о хищении неизвестным лицом ювелирных украшений, уговорил ее отказаться от ранее поданного заявления. Он убедил женщину написать заявление о том, что факта хищения имущества не было, так как она якобы нашла свои ювелирные изделия. После этого оперуполномоченный вынес незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Прокуратура данное постановление признала незаконным и отменила его, по факту кражи следственным органом возбуждено уголовное дело.

В результате проверки в отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ.

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