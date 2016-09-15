Власть

Виктор Казеев
17 Января, 2017 09:09

Пермское УФАС проверит законность использования «голоса Путина» в рекламе квеструма

Пермское УФАС России проводит проверку рекламного ролика, в котором фигурирует якобы «голос Путина».
Источник фото: rv-mo.ru
Пермь, 17 Января - DIXINEWS.

Пермское УФАС России проводит проверку рекламного ролика одного из пермских квеструмов, в котором фигурирует якобы «голос Путина».

Как сообщает заявитель, ролик транслировался на радио «Болид ФМ» в январе этого года. Человек, говорящий голосом, похожим на голос президента, предлагает пермякам посетить квеструм. «По всем вопросам обращайтесь ко мне или к моей секретарше», - сообщает голос из ролика.

Согласно статье 5 федерального закона «О рекламе», недостоверной может быть признана реклама, которая содержит ложные сведения о рекомендациях физических или юридических лиц относительно объекта рекламирования либо о его одобрении.

В целях проведения предварительной проверки Пермское УФАС России направило в адрес радиостанции запрос о данном ролике. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении дела, либо об отказе в возбуждении дела.

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