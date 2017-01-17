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Виктория Грей
17 Января, 2017 08:42
«РТС-ГАРАНТ» - поставки трубной продукции
Москва, 17 Января - DIXINEWS.
Компания «РТС-ГАРАНТ» на рынке поставок трубной продукции зарекомендовала себя как профессиональный партнёр, надежность которого проверена временем.
«РТС-ГАРАНТ» в своем сегменте специализируется на комплексном снабжении своих партнеров трубной продукцией. Компания осуществляет поставку продукции от ведущих отечественных и зарубежных заводов-производителей с собственных складов.
Компания представляет широкий спектр специализированного ассортимента: трубы ПЭ (для напорного водопровода), дренажные трубы, полиэтиленовые фитинги (литые, сегментные и электросварные), газовые ПЭ трубы в ассортименте (в наличии разные диаметры).
Являясь официальным партнёром известных производителей компания «РТС-ГАРАНТ» для поставок предлагает используемые в безнапорных системах водоотведения трубы «PRAGMA» и «Корсис».
Линейка продукции также представлена оборудованием для сварки ПЭ труб, ЛОС (локальные очистные сооружения), пожарной арматурой, запорной арматурой любых типов от лучших производителей нашей страны и дальнего зарубежья.
Вся продукция, которую поставляет «РТС-ГАРАНТ», получила международные сертификаты качества и соответствует утвержденным государственным стандартам (ГОСТ и ТУ).
«Широкий выбор первоклассной продукции оптом и в розницу, бесперебойная и своевременная доставка заказов собственным транспортом, программа скидок и бонусов для оптовых клиентов – главные принципы работы ООО «РТС-ГАРАНТ», зарекомендовавшего себя, как надёжный партнёр по поставке профессиональной трубной продукции», - отмечает генеральный директор предприятия Александр Сохарев.
Профессиональные специалисты предприятия помимо этого предоставляют заказчикам консультационные услуги по вопросам использования, монтажа, а также эксплуатации трубной продукции и электрооборудования, выезжают на объекты своих партнеров.
Партнёрами и клиентами компании «РТС-ГАРАНТ» являются предприятия в области строительства и проектирования, коммунальные организации, промышленные предприятия разных отраслей, архитекторы и дизайнеры, оптовые и розничные магазины сантехники, индивидуальные предприниматели и реализаторы продукции.
«Можете не сомневаться, наше предприятие сделает всё необходимое, чтобы заслужить ваше доверие и помочь вашему бизнесу развиваться в своём сегменте», - профессиональный девиз надежной компании под управлением генерального директора ООО «РТС-ГАРАНТ» Александра Сохарева.
ООО «РТС-ГАРАНТ»
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