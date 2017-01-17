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Елена Малкова
17 Января, 2017 08:46
В Волгоградской области идет подготовка к празднованию Крещения
Волгоград, 17 Января - DIXINEWS.
Обеспечение безопасности жителей во время предстоящих крещенских купаний обсудил во время рабочей встречи глава региона Андрей Бочаров с начальником главного управления МЧС России по Волгоградской области Олегом Гребенюком, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По словам Олега Гребенюка, подготовлены места массового купания людей. На территории волгоградского региона определены 79 мест, из них 8 — в областном центре.
Купели оборудуются безопасными спусками в воду, возле них будут выставлены специальные посты, оснащенные специальными спасательными средствами. Сотрудники МЧС поставят палатки, необходимые для обогрева, будут дежурить медицинские бригады. В местах купаний будут организованы полевые кухни, где можно будет согреться горячим чаем.
Специалисты предупреждают, что купаться в праздник Крещения следует в специально отведенных местах, где организовано дежурство врачей и спасателей.
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