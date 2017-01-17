В Волгоградской области идет подготовка к празднованию Крещения

Обеспечение безопасности жителей во время предстоящих крещенских купаний обсудил губернатор Андрей Бочаров с начальником ГУ МЧС России по Волгоградской области Олегом Гребенюком.

Обеспечение безопасности жителей во время предстоящих крещенских купаний обсудил во время рабочей встречи глава региона Андрей Бочаров с начальником главного управления МЧС России по Волгоградской области Олегом Гребенюком, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам Олега Гребенюка, подготовлены места массового купания людей. На территории волгоградского региона определены 79 мест, из них 8 — в областном центре.

Купели оборудуются безопасными спусками в воду, возле них будут выставлены специальные посты, оснащенные специальными спасательными средствами. Сотрудники МЧС поставят палатки, необходимые для обогрева, будут дежурить медицинские бригады. В местах купаний будут организованы полевые кухни, где можно будет согреться горячим чаем.

Специалисты предупреждают, что купаться в праздник Крещения следует в специально отведенных местах, где организовано дежурство врачей и спасателей.