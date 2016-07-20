В аэропорту Челябинска сняли с рейса авиадебошира

Мужчина был снят с рейса и доставлен в дежурную часть ЛОП в аэропорту Челябинска.

Сотрудниками транспортной полиции аэропорта Челябинска снят с рейса пассажир, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

15 января незадолго до времени вылета рейса «Челябинск – Москва» в Линейный отдел полиции в аэропорту Челябинска диспетчер ОАО «Челябинское авиапредприятие» сообщил, что на борт самолета необходимо направить наряд полиции.

Прибывшим на место сотрудникам транспортной полиции командир экипажа рассказал, что он принял решение отказать в перелете одному из пассажиров, который находился в алкогольном опьянении.

Сотрудники транспортной полиции установили, что 22-летний житель Санкт-Петербурга своим поведением создавал угрозу безопасности полета. Пассажир был снят с рейса и доставлен в дежурную часть ЛОП в аэропорту Челябинска. В отношении задержанного мужчины был составлен протокол по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения».