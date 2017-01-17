Общество

Елена Малкова
17 Января, 2017 07:35

В Новосибирске через суд поделили двух совместно нажитых котов

Мейн-кун.
Источник фото: foto-cat.ru
Новосибирск, 17 Января - DIXINEWS.

Рассмотрено гражданское дело о разделе общего имущества в виде двух котов породы мейн-кун, сообщается на сайте Октябрьского районного суда г. Новосибирска.

Истец в судебное заседание не явился, мужчина пояснил, что достаточных доказательств ему собрать не удалось, дело просил рассмотреть в свое отсутствие.

Судом произведен раздел общего долевого имущества бывших сожителей, два мейн-куна переданы в единоличную собственность ответчицы, с которой в пользу истца взыскана компенсация в размере 5 тыс. руб. Решение в настоящее время не вступило в законную силу.

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