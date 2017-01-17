В Новосибирске через суд поделили двух совместно нажитых котов

Рассмотрено гражданское дело о разделе общего имущества в виде двух котов породы мейн-кун, сообщается на сайте Октябрьского районного суда г. Новосибирска.

Истец в судебное заседание не явился, мужчина пояснил, что достаточных доказательств ему собрать не удалось, дело просил рассмотреть в свое отсутствие.

Судом произведен раздел общего долевого имущества бывших сожителей, два мейн-куна переданы в единоличную собственность ответчицы, с которой в пользу истца взыскана компенсация в размере 5 тыс. руб. Решение в настоящее время не вступило в законную силу.