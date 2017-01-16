В Челябинске состоятся соревнования по сборке кубика Рубика

Челябинск вновь станет площадкой для проведения Международного чемпионата по спидкубингу «URAL WINTER-2017», сообщается на сайте администрации города.

В России, помимо Челябинска, чемпионаты по спидкубингу организуют только Москва и Санкт-Петербург.

Как рассказали организаторы, на чемпионат заявились 44 участника, в том числе двое претендентов на победу из Казахстана. Будут такие экзотические дисциплины, как сборка кубика Рубика одной рукой, ногами и даже с закрытыми глазами. Соревнования пройдут 21 и 22 января.