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Елена Малкова
16 Января, 2017 19:34
В Челябинске состоятся соревнования по сборке кубика Рубика
Челябинск, 16 Января - DIXINEWS.
Челябинск вновь станет площадкой для проведения Международного чемпионата по спидкубингу «URAL WINTER-2017», сообщается на сайте администрации города.
В России, помимо Челябинска, чемпионаты по спидкубингу организуют только Москва и Санкт-Петербург.
Как рассказали организаторы, на чемпионат заявились 44 участника, в том числе двое претендентов на победу из Казахстана. Будут такие экзотические дисциплины, как сборка кубика Рубика одной рукой, ногами и даже с закрытыми глазами. Соревнования пройдут 21 и 22 января.
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