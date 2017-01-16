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Елена Малкова
16 Января, 2017 16:23
В Москве пройдет театрально-музыкальное представление «Утерянное завещание»
Москва, 16 Января - DIXINEWS.
29 января в столице в Crocus City Hall зрителю покажут театрализованное представление «Утерянное завещание» в честь празднования Мавлида ан-Наби, сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.
В театрально-музыкальном представлении примут участие Марат Башаров, Шамиль Хаматов и другие известные артисты.
Сценаристами представления выступили режиссер и актёр Драматического театра им. Г. Камала Ильгиз Зайниев и Ренат хазрат Абянов.
«Спектакль заставит задуматься о смысле жизни и о мелочах, которых мы иногда не замечаем, и о том, какой самый большой подарок в жизни преподнёс нам Всевышний. В постановке переплетены события прошлого, настоящего и будущего», - сообщают организаторы
Спектакль также будет представлен зрителю в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и Ингушетии. Организаторами театрализованного представления выступили ДУМ РФ, ДУМ Москвы и Совет муфтиев России.
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