Культура

Елена Малкова
16 Января, 2017 16:23

В Москве пройдет театрально-музыкальное представление «Утерянное завещание»

Источник фото: dixinews.ru
Москва, 16 Января - DIXINEWS.

29 января в столице в Crocus City Hall зрителю покажут театрализованное представление «Утерянное завещание» в честь празднования Мавлида ан-Наби, сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.

В театрально-музыкальном представлении примут участие Марат Башаров, Шамиль Хаматов и другие известные артисты.

Сценаристами представления выступили режиссер и актёр Драматического театра им. Г. Камала Ильгиз Зайниев и Ренат хазрат Абянов.

«Спектакль заставит задуматься о смысле жизни и о мелочах, которых мы иногда не замечаем, и о том, какой самый большой подарок в жизни преподнёс нам Всевышний. В постановке переплетены события прошлого, настоящего и будущего», - сообщают организаторы

Спектакль также будет представлен зрителю в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и Ингушетии. Организаторами театрализованного представления выступили ДУМ РФ, ДУМ Москвы и Совет муфтиев России.

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