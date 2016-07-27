В России образовательные кредиты временно недоступны

Сбербанк, единственный банк в России, выдававший льготные кредиты на образование, объявил о приостановке данной программы кредитования.

В банке связали это с оптимизацией государственной программы субсидирования образовательных кредитов. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Глобальной проблемы с образовательными кредитами после приостановки программы в Сбербанке – не произошло. Во-первых, начало года далеко не самый пик спроса на образовательные кредиты. Как правило, основной поток заемщиков формируется в третьем квартале – с началом нового учебного года. К этому сроку все необходимые процедуры оптимизации должны завершиться и льготные кредиты вновь станут доступными.

Во-вторых, сам факт, что льготный образовательный кредит выдавал только Сбербанк, позволяет составить представление о востребованности данного продукта. Образовательные программы кредитования есть в нескольких банках, но льготный кредит, который частично субсидирует государство, выдавал только Сбербанк. То есть продукт практически не пользуется спросом. Общий объем рынка образовательных кредитов оценивается в несколько сотен займов в год – для банков это на уровне статистической погрешности. Выделять этот продукт из общей линейки – невыгодно. К тому же подобные займы характеризуются высоким уровнем риска: деньги выдаются молодым людям – самой высокорискованной категории заемщиков, да еще и безработным. Таким образом, продукт, по сути, малоинтересен заемщикам и практически не интересен банкам.

В итоге приостановка Сбербанком выдачи льготных образовательных кредитов коснется очень ограниченного круга потенциальных заемщиков.

Возможно, что информационная встряска, вызванная сообщением Сбербанка, спровоцирует рост интереса заемщиков к данному кредитному продукту. Как известно, чем сложнее что-то получить, тем больше этого хочется. Поэтому не исключено, что с возобновлением программы льготного образовательного кредитования, будет зафиксирован и рост спроса на такие кредиты.