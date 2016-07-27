Общество

Тамара Касьянова, АО «2К»
16 Января, 2017 15:53

В России образовательные кредиты временно недоступны

Источник фото: anews.com
Москва, 16 Января - DIXINEWS.

Сбербанк, единственный банк в России, выдававший льготные кредиты на образование, объявил о приостановке данной программы кредитования.

В банке связали это с оптимизацией государственной программы субсидирования образовательных кредитов. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Глобальной проблемы с образовательными кредитами после приостановки программы в Сбербанке – не произошло. Во-первых, начало года далеко не самый пик спроса на образовательные кредиты. Как правило, основной поток заемщиков формируется в третьем квартале – с началом нового учебного года. К этому сроку все необходимые процедуры оптимизации должны завершиться и льготные кредиты вновь станут доступными.

Во-вторых, сам факт, что льготный образовательный кредит выдавал только Сбербанк, позволяет составить представление о востребованности данного продукта. Образовательные программы кредитования есть в нескольких банках, но льготный кредит, который частично субсидирует государство, выдавал только Сбербанк. То есть продукт практически не пользуется спросом. Общий объем рынка образовательных кредитов оценивается в несколько сотен займов в год – для банков это на уровне статистической погрешности. Выделять этот продукт из общей линейки – невыгодно. К тому же подобные займы характеризуются высоким уровнем риска: деньги выдаются молодым людям – самой высокорискованной категории заемщиков, да еще и безработным. Таким образом, продукт, по сути, малоинтересен заемщикам и практически не интересен банкам.

В итоге приостановка Сбербанком выдачи льготных образовательных кредитов коснется очень ограниченного круга потенциальных заемщиков.

Возможно, что информационная встряска, вызванная сообщением Сбербанка, спровоцирует рост интереса заемщиков к данному кредитному продукту. Как известно, чем сложнее что-то получить, тем больше этого хочется. Поэтому не исключено, что с возобновлением программы льготного образовательного кредитования, будет зафиксирован и рост спроса на такие кредиты.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В Башкирии вместо зарплаты выдавали продукты
В Красноярске прошел Всемирный день снега
В Омской области в детских садах появились дополнительные места

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве пройдет театрально-музыкальное представление «Утерянное завещание»
Москва, 16 Января, 15:53.
В России образовательные кредиты временно недоступны
Уфа, 16 Января, 15:44.
В Башкирии вместо зарплаты выдавали продукты
Красноярск, 16 Января, 11:51.
В Красноярске прошел Всемирный день снега
Омск, 16 Января, 10:42.
В Омской области в детских садах появились дополнительные места
Пермь, 16 Января, 10:17.
Пермское УФАС рассмотрит заявление о включении ОАО «Ростелеком» в Реестр недобросовестных поставщиков
Нижний Новгород, 16 Января, 07:57.
На жителя Арзамаса, который прописал у себя мигрантов, завели уголовное дело
Екатеринбург, 16 Января, 07:16.
Екатеринбург вошел в ТОП-3 городов по количеству перелётов в Крым
Воронеж, 16 Января, 06:55.
В Воронежской области из-за птичьего гриппа усилят контроль
Волгоград, 15 Января, 18:36.
Зимний велопарад впервые прошел в Волгограде
Москва, 15 Января, 16:48.
Более 10 тысяч единиц спецтехники работают на улицах Москвы
Санкт-Петербург, 15 Января, 15:56.
Петербург развивает сотрудничество с Японией
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия