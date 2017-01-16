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Елена Малкова
16 Января, 2017 15:44
В Башкирии вместо зарплаты выдавали продукты
Уфа, 16 Января - DIXINEWS.
По обращению депутата сельского поселения Краснохолмский сельсовет Калтасинского района республики Гострудинспекцией проведены внеплановые проверки в СПК «Заря», СПК им. Ленина, СХПК «Новый Путь».
Информация о проведении внеплановых проверок размещена на сайте Государственной инспекции труда в Республике Башкортостан.
В ходе проверок удалось выявить серьезные факты нарушения прав граждан на полную и своевременную оплату труда. В частности, зарплату работникам выдавали натуральными продуктами. За свой труд работникам вместо денег выдавались мясо и иные субпродукты. Более того денежный эквивалент натуральных продуктов не составлял и третье части от минимальной заработной платы, установленной в Республике Башкортостан.
Так, одному из работников СХПК «Новый путь» зарплата за сентябрь была выдана мясом – 12 кг на сумму 1800 руб.; за октябрь – 6 кг мяса на сумму 900 руб. Более того, несмотря на наличие в каждом из перечисленных выше кооперативов действующих коллективных договоров, работодателями их условия не исполняются.
Работники сельскохозяйственных организаций обратились к депутату сельского поселения и, в результате были проведены проверки со стороны Гострудинспекции. По результатам проверок возбуждены административные дела, исполнение выданных предписаний взято на особый контроль.
Информация об итогах проверок направлена в адрес министра сельского хозяйства республики в целях принятия мер к оперативному устранению нарушений трудовых прав граждан.
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