Общество

Елена Малкова
16 Января, 2017 11:51

В Красноярске прошел Всемирный день снега

Всемирный день снега красноярцы отметили семейными стартами и забегом на лыжах.
Источник фото: admkrsk.ru
Красноярск, 16 Января - DIXINEWS.

Всемирный день снега жители Красноярска отметили семейными стартами и забегом на лыжах, сообщает пресс-служба администрации города.

В прошедшие выходные в Татышев-парке все желающие могли попробовать свои силы в различных спортивных состязаниях.

Более трёх тысяч жителей Красноярска приняли участие в зимнем празднике. Красноярцы приняли участие в спортивных состязаниях, фотографировались с ледяными и снежными фигурами, катались на горках. Также все желающие могли подкрепиться бесплатным чаем и кашей в тёплых павильонах.

Организаторами праздника Дня снега выступили Министерство спорта Красноярского края, главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска, АО «РУСАЛ Красноярск», КГАУ «Центр спортивной подготовки» и МАУ «Дирекция спортивно-массовых мероприятий».

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В России образовательные кредиты временно недоступны
В Башкирии вместо зарплаты выдавали продукты
В Омской области в детских садах появились дополнительные места

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве пройдет театрально-музыкальное представление «Утерянное завещание»
Москва, 16 Января, 15:53.
В России образовательные кредиты временно недоступны
Уфа, 16 Января, 15:44.
В Башкирии вместо зарплаты выдавали продукты
Красноярск, 16 Января, 11:51.
В Красноярске прошел Всемирный день снега
Омск, 16 Января, 10:42.
В Омской области в детских садах появились дополнительные места
Пермь, 16 Января, 10:17.
Пермское УФАС рассмотрит заявление о включении ОАО «Ростелеком» в Реестр недобросовестных поставщиков
Нижний Новгород, 16 Января, 07:57.
На жителя Арзамаса, который прописал у себя мигрантов, завели уголовное дело
Екатеринбург, 16 Января, 07:16.
Екатеринбург вошел в ТОП-3 городов по количеству перелётов в Крым
Воронеж, 16 Января, 06:55.
В Воронежской области из-за птичьего гриппа усилят контроль
Волгоград, 15 Января, 18:36.
Зимний велопарад впервые прошел в Волгограде
Москва, 15 Января, 16:48.
Более 10 тысяч единиц спецтехники работают на улицах Москвы
Санкт-Петербург, 15 Января, 15:56.
Петербург развивает сотрудничество с Японией
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия