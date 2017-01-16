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Елена Малкова
16 Января, 2017 11:51
В Красноярске прошел Всемирный день снега
Красноярск, 16 Января - DIXINEWS.
Всемирный день снега жители Красноярска отметили семейными стартами и забегом на лыжах, сообщает пресс-служба администрации города.
В прошедшие выходные в Татышев-парке все желающие могли попробовать свои силы в различных спортивных состязаниях.
Более трёх тысяч жителей Красноярска приняли участие в зимнем празднике. Красноярцы приняли участие в спортивных состязаниях, фотографировались с ледяными и снежными фигурами, катались на горках. Также все желающие могли подкрепиться бесплатным чаем и кашей в тёплых павильонах.
Организаторами праздника Дня снега выступили Министерство спорта Красноярского края, главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска, АО «РУСАЛ Красноярск», КГАУ «Центр спортивной подготовки» и МАУ «Дирекция спортивно-массовых мероприятий».
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