Общество

Елена Малкова
16 Января, 2017 10:42

В Омской области в детских садах появились дополнительные места

В Омской области в 2016 году создано более 1400 дополнительных мест в детских садах.
Источник фото: omskportal.ru
Омск, 16 Января - DIXINEWS.

В Омской области в 2016 году создано 1422 дополнительных места дошкольного образования, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В регионе показатель доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100%.

Введен в эксплуатацию детский сад в Таре, завершен ремонт в двух приобретенных ранее зданиях детских садов в Омске, отремонтирован детский сад в Кормиловке, после ремонта открылись группы в детском саду № 319 Омска. Кроме того, были созданы места в негосударственном секторе.

На развитие региональной системы дошкольного образования в 2016 году направлено почти 140 млн. рублей.

На сегодня актуальным остается вопрос обеспечения местами в дошкольных учреждениях детей в возрасте до 3 лет.

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