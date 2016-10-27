Власть

Виктор Казеев
16 Января, 2017 10:17

Пермское УФАС рассмотрит заявление о включении ОАО «Ростелеком» в Реестр недобросовестных поставщиков

Источник фото: news.sarbc.ru
Пермь, 16 Января - DIXINEWS.

В Пермское УФАС России поступило заявление ГКУ «Гражданская защита» о включении ОАО «Ростелеком» в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения государственного контракта на выполнение работ по реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны.

12 декабря 2014 года «Ростелеком» выиграл электронный аукцион на выполнение этих работ, получив контракт стоимостью 84,4 млн рублей.

Организация закончила исполнение контракта в октябре 2015 года. Однако по результатам проверки заказчик выявил многочисленные недостатки выполнения работ. Например, «Ростелеком» не организовал стык с межрегиональной системой оповещения, а монтаж оборудования был выполнен с нарушениями проекта. Подрядчику неоднократно предоставлялось время для устранения недостатков, но в конечном счете заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

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