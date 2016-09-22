На жителя Арзамаса, который прописал у себя мигрантов, завели уголовное дело

Сотрудники полиции выявили факт нарушения миграционного законодательства, сообщается на сайте ГУ МВД России по Нижегородской области.

Полицейские выявили факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан в с. Костылиха Арзамасского района.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий удалось выяснить, что 39-летний житель в собственной квартире прописал 5 граждан ближнего зарубежья.

По данному нарушению возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении Российской Федерации». По данной статье предусмотрено наказание в виде наложения штрафа до 500 тыс. рублей или лишения свободы до 3 лет.