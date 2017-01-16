Общество

Елена Малкова
16 Января, 2017 07:16

Екатеринбург вошел в ТОП-3 городов по количеству перелётов в Крым

В 2016 году аэропорт Симферополя обслужил более 5 млн. пассажиров.
Источник фото: xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai
Екатеринбург, 16 Января - DIXINEWS.

Екатеринбург вошел в тройку самых массовых поставщиков авиатуристов в Крым, сообщает пресс-служба администрации города.

Как уточняется в сообщении, по данным международного аэропорта Симферополь, Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург сформировали тройку самых массовых направлений для перелетов в Крым и обратно по итогам 2016 года.

Статистика по городам не детализируется, однако в пресс-службе аэропорта отмечают, что за 12 месяцев минувшего года воздушная гавань Симферополя обслужила более 5 млн. пассажиров. Только в праздничные дни, с 25 декабря 2016-го по 8 января 2017 года аэропорт принял и отправил 116,9 тысячи пассажиров, что на 9,8 процента больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

По информации пресс-службы международного аэропорта Кольцово, Симферополь стал самым востребованным направлением в 2016 году после Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.

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