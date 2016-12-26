В Воронежской области из-за птичьего гриппа усилят контроль

В областном правительстве состоялось внеочередное заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Воронежской области.

Одним из самых злободневных вопросов повестки заседания стало обсуждение ситуации с птичьим гриппом в Воронеже.

В ходе совещания принято решение о переводе птицеводческих ферм в режим работы «закрытого типа», а также об усилении ветеринарно-санитарной охраны предприятий. Обо всех случаях падежа птицы собственники обязаны сразу сообщать в государственную ветеринарную службу.

Директорам предприятий и физическим лицам, занятым разведением птицы разрешено покупать птицу только по ветеринарным сопроводительным документам и по согласованию с ветслужбой.

Необходимо провести объективный учет поголовья в хозяйствах всех форм собственности. Ветеринарной службой, Управлением Россельхознадзора совместно с сотрудниками прокуратуры будут проверены птицеводческие предприятия. Кроме того, необходимо ужесточить контроль за оформлением документов на живую птицу, инкубационное яйцо и их перемещением в пределах Воронежской области.