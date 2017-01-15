Общество

Елена Малкова
15 Января, 2017 18:36

Зимний велопарад впервые прошел в Волгограде

К участию в зимнем празднике приглашались велосипедисты-любители.
Источник фото: volgadmin.ru
Волгоград, 15 Января - DIXINEWS.

Более 200 горожан 14 января приняли участие в «Волгоградском велопараде», сообщает пресс-служба администрации города.

Так, волгоградцы отметили Старый Новый год.

Массовое спортивное мероприятие было организовано в центре Волгограда. К участию в зимнем празднике приглашались велосипедисты-любители. Организаторами велопарада выступили историко-патриотическая физкультурно-спортивная общественная организация «Союз Велосипедистов Волгограда», велодвижение «Велопарад-Волгограда» при поддержке городского комитета молодёжной политики и туризма.

Велопарад стартовал с пл. Сталинградской Победы (у здания Дома политпросвещения). Велосипедисты преодолели дистанцию в 3 километра по пр. им. Ленина и финишировали на пл. Павших борцов. В продолжение праздника состоялся концерт с вручением призов участникам велопарада, которые творчески подошли к участию в параде.

Среди участников масштабного спортивного мероприятия отмечены представители и старшего поколения, и молодежь, а также семьи. Зимний велопарад прошел в Волгограде впервые. Планируется, что проведение праздника станет новой спортивной традицией города-героя.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Более 10 тысяч единиц спецтехники работают на улицах Москвы
Нижегородское УФАС возбудило дело после жалоб на рекламу оперы
В Уфе традиционно пройдут V зимние Корпоративные игры

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зимний велопарад впервые прошел в Волгограде
Москва, 15 Января, 16:48.
Более 10 тысяч единиц спецтехники работают на улицах Москвы
Санкт-Петербург, 15 Января, 15:56.
Петербург развивает сотрудничество с Японией
Новосибирск, 15 Января, 15:29.
Более 100 км дорог планируется отремонтировать в Новосибирской области
Челябинск, 14 Января, 20:18.
Всероссийский кинофестиваль «Полный артхаус» пройдет в Челябинске в пятый раз
Самара, 14 Января, 19:32.
Ранее судимый житель Сызрани похитил строительные инструменты
Ростов-на-Дону , 14 Января, 18:13.
В Ростове-на-Дону разработают план развития городской электрички
Нижний Новгород, 13 Января, 17:37.
Нижегородское УФАС возбудило дело после жалоб на рекламу оперы
Уфа, 13 Января, 15:35.
В Уфе традиционно пройдут V зимние Корпоративные игры
Ижевск, 13 Января, 14:35.
ООО «ТФ Промкраска» - оптовые поставки лакокрасочных материалов
Красноярск, 13 Января, 12:09.
В Красноярске встретили самолет с символикой Универсиады-2019
Пермь, 13 Января, 11:10.
6-летний пермяк получил в подарок фотографию Владимира Путина и футбольный мяч
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия