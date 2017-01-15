Зимний велопарад впервые прошел в Волгограде

Более 200 горожан 14 января приняли участие в «Волгоградском велопараде», сообщает пресс-служба администрации города.

Так, волгоградцы отметили Старый Новый год.

Массовое спортивное мероприятие было организовано в центре Волгограда. К участию в зимнем празднике приглашались велосипедисты-любители. Организаторами велопарада выступили историко-патриотическая физкультурно-спортивная общественная организация «Союз Велосипедистов Волгограда», велодвижение «Велопарад-Волгограда» при поддержке городского комитета молодёжной политики и туризма.

Велопарад стартовал с пл. Сталинградской Победы (у здания Дома политпросвещения). Велосипедисты преодолели дистанцию в 3 километра по пр. им. Ленина и финишировали на пл. Павших борцов. В продолжение праздника состоялся концерт с вручением призов участникам велопарада, которые творчески подошли к участию в параде.

Среди участников масштабного спортивного мероприятия отмечены представители и старшего поколения, и молодежь, а также семьи. Зимний велопарад прошел в Волгограде впервые. Планируется, что проведение праздника станет новой спортивной традицией города-героя.