Более 10 тысяч единиц спецтехники работают на улицах Москвы

Улицы столицы от снега убирают более 10 тысяч единиц спецтехники и 38 тысяч рабочих, сообщается на официальном сайте Мэра Москвы.

Как уточняется в информации, об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

«Специализированная техника в 09:00 вышла на прометание улично-дорожной сети на всю ширину проезжей части, тротуаров, межквартальных проездов, парковок и дворовых территорий с последующей обработкой противогололёдными материалами», — сообщил Пётр Бирюков.

Под особым контролем дорожников - пешеходные зоны, подходы к остановкам, станциям метро, ж/д платформам, учреждениям социальной сферы и объектам торговли.

По словам Петра Бирюкова, снегопад продолжится до утра понедельника, за этот период времени в городе может выпасть до восьми сантиметров осадков. «В Москве в непрерывном режиме организованы работы по вывозу снега на снегосплавные пункты, а также по очистке крыш и выступающих элементов фасадов зданий от снега и наледи», — отметил заммэра.