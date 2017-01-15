Петербург развивает сотрудничество с Японией

На встрече обсуждались вопросы укрепления деловых и гуманитарных связей между Санкт-Петербургом и Японией.

13 января в Смольном исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Говорунов встретился с членом палаты Советников Парламента Японии Мацуямой Масадзи, сообщает пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

В рамках встречи обсуждались вопросы развития деловых и гуманитарных связей между Петербургом и Японией.

Александр Говорунов напомнил, что в 2017 году исполняется 60 лет с момента подписания российско-японского торгового договора. Он отметил, что в ходе недавнего визита Президента России В.В. Путина в Японию были достигнуты договоренности, которые открывают новые перспективы в отношениях двух государств.

За последнее время Санкт-Петербург и Япония существенно расширили спектр взаимодействия.

Александр Говорунов отметил расширение партнерских связей в сфере образования, динамичное развитие межшкольных, межвузовских обменов. Доброй традицией стало проведение в Петербурге фестивалей «Японская весна» и «Японская осень в Санкт-Петербурге», – сказал исполняющий обязанности губернатора.

Александр Говорунов подчеркнул, что важнейшим направлением сотрудничества остаются торгово-экономические отношения. «Петербуржцы высоко ценят качество японских товаров и передовые технологии. Это, безусловно, открывает широкие возможности для японских компаний расширять свое присутствие на петербургском рынке. В том числе в фармацевтической сфере, в туристическом бизнесе, в развитии транспортной инфраструктуры», – сказал исполняющий обязанности губернатора.

В ходе встречи был представлен инвестиционный потенциал Санкт-Петербурга и наиболее перспективные проекты.