Экономика

Елена Малкова
15 Января, 2017 15:29

Более 100 км дорог планируется отремонтировать в Новосибирской области

В 2017 году в области планируется отремонтировать 101 км автодорог.
Источник фото: susanin.udm.ru
Новосибирск, 15 Января - DIXINEWS.

Более 100 км дорог планируется отремонтировать в регионе в этом году, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

В настоящее время завершается работа над Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации.

В рамках реализации программы в 2017 году в области планируется отремонтировать 101 км автодорог и устранить 42 аварийно-опасных участка улично-дорожной сети Новосибирской агломерации.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона отметили, что в рамках реализации Программы с 2017 по 2025 год планируется отремонтировать 531 км автодорог и ликвидировать 76 аварийно-опасных участков улично-дорожной сети Новосибирской агломерации.

Стоит напомнить, что из регионального бюджета на реализацию мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации в текущем году будет выделено 1,005 млрд. рублей. 320 млн. рублей будет направлено в Новосибирск. 120 млн. будут распределены между городами-спутниками ядра Новосибирской агломерации – Бердском, Искитимом, Обью, р.п. Кольцово. На дороги регионального и межмуниципального значения будет выделено 565 млн. рублей.

Денежные средства направляются на условиях софинансирования: 1 млрд. рублей область планирует получить из федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации в 2017 году. Из федеральных средств Новосибирску будет направлено 480 млн. рублей, городам Бердск, Искитим, Обь, р.п. Кольцово – 119 млн. рублей. На региональные и межмуниципальные дороги будут направлены 400 млн. рублей.

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