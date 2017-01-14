Всероссийский кинофестиваль «Полный артхаус» пройдет в Челябинске в пятый раз

Кинофестиваль «Полный артхаус» отметит первый юбилей, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

По традиции форум объединит самые интересные авторские работы.

На кинофестивале будут представлены как премьеры, так и работы прошлых лет, не попавшие в широкий прокат, полнометражные ленты, короткий метр, студенческие работы.

В этом году зрителей ожидает целый ряд перемен, которые начнутся с самого открытия кинофестиваля, 17 февраля. Церемония открытия пройдет в новом формате на нестандартной площадке.