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Елена Малкова
14 Января, 2017 20:18
Всероссийский кинофестиваль «Полный артхаус» пройдет в Челябинске в пятый раз
Челябинск, 14 Января - DIXINEWS.
Кинофестиваль «Полный артхаус» отметит первый юбилей, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
По традиции форум объединит самые интересные авторские работы.
На кинофестивале будут представлены как премьеры, так и работы прошлых лет, не попавшие в широкий прокат, полнометражные ленты, короткий метр, студенческие работы.
В этом году зрителей ожидает целый ряд перемен, которые начнутся с самого открытия кинофестиваля, 17 февраля. Церемония открытия пройдет в новом формате на нестандартной площадке.
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