Культура

Елена Малкова
14 Января, 2017 20:18

Всероссийский кинофестиваль «Полный артхаус» пройдет в Челябинске в пятый раз

Кинофестиваль «Полный артхаус» отметит первый юбилей.
Источник фото: cheladmin.ru
Челябинск, 14 Января - DIXINEWS.

Кинофестиваль «Полный артхаус» отметит первый юбилей, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

По традиции форум объединит самые интересные авторские работы.

На кинофестивале будут представлены как премьеры, так и работы прошлых лет, не попавшие в широкий прокат, полнометражные ленты, короткий метр, студенческие работы.

В этом году зрителей ожидает целый ряд перемен, которые начнутся с самого открытия кинофестиваля, 17 февраля. Церемония открытия пройдет в новом формате на нестандартной площадке.

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