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Елена Малкова
14 Января, 2017 19:32
Ранее судимый житель Сызрани похитил строительные инструменты
Самара, 14 Января - DIXINEWS.
Ранее судимый житель Сызрани подозревается в совершении кражи, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В дежурную часть поступило сообщение от жителя города Сызрань 1971 года рождения, который рассказал о том, что из его квартиры похищены строительные инструменты.
Помимо строительных инструментов, у него украли медный кабель длиной 15 метров. Ущерб мужчина оценил в 11 500 рублей. Заявитель также пояснил полицейским, что в квартире никто не проживает, а сам он не был там около месяца.
Сотрудники уголовного-розыска установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его.
Им оказался ранее судимый за преступления имущественной направленности 39-летний местный житель, он дал признательные показания. Он рассказал, что украденные вещи уже продал, а деньги потратил. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».
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