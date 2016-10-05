Криминал

Елена Малкова
14 Января, 2017 19:32

Ранее судимый житель Сызрани похитил строительные инструменты

Источник фото: vladnews.ru
Самара, 14 Января - DIXINEWS.

Ранее судимый житель Сызрани подозревается в совершении кражи, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В дежурную часть поступило сообщение от жителя города Сызрань 1971 года рождения, который рассказал о том, что из его квартиры похищены строительные инструменты.

Помимо строительных инструментов, у него украли медный кабель длиной 15 метров. Ущерб мужчина оценил в 11 500 рублей. Заявитель также пояснил полицейским, что в квартире никто не проживает, а сам он не был там около месяца.

Сотрудники уголовного-розыска установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его.

Им оказался ранее судимый за преступления имущественной направленности 39-летний местный житель, он дал признательные показания. Он рассказал, что украденные вещи уже продал, а деньги потратил. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

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