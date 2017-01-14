В Ростове-на-Дону разработают план развития городской электрички

План развития в донской столице проекта «Городская электричка» будет разработан к 1 февраля, сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Создать дорожную карту по дальнейшей реализации проекта городской электрички в Ростове-на- Дону и Ростовской агломерации поручил губернатор Василий Голубев на совещании в правительстве области.

В ходе совещания, которое состоялось сегодня, 14 января, обсуждался вопрос дальнейшей модернизации внутригородского железнодорожного сообщения донской столицы.

Дорожная карта должна включать комплексный подход к развитию программы городской электрички, уверен губернатор.

Чтобы городская электричка стала еще более удобным и востребованным способом передвижения, надо обеспечить подвоз пассажиров общественным транспортом к электропоездам, обеспечить шаговую доступность автобусных маршрутов к работе, создать дополнительные парковки возле остановок электрички с услугами автомойки, техобслуживания, питания.

В рамках развития проекта городской электрички предстоит провести благоустройство пешеходных и автомобильных подходов ко всем остановочным платформам. Работа в этом направлении уже началась: железнодорожники провели реконструкцию пассажирских платформ в Стройгородке и Кизитиринке.

Необходимо также синхронизировать работу городского общественного транспорта со временем движения электрички.

Проект «Городская электричка» стартовал в марте 2016 года. Объемы перевозок пригородными поездами в пределах Ростовской городской агломерации в среднем уже составляют 15 тысяч пассажиров в сутки.