Власть

Елена Малкова
14 Января, 2017 18:13

В Ростове-на-Дону разработают план развития городской электрички

Совещание в правительстве области.
Источник фото: donland.ru
Ростов-на-Дону , 14 Января - DIXINEWS.

План развития в донской столице проекта «Городская электричка» будет разработан к 1 февраля, сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Создать дорожную карту по дальнейшей реализации проекта городской электрички в Ростове-на- Дону и Ростовской агломерации поручил губернатор Василий Голубев на совещании в правительстве области.

В ходе совещания, которое состоялось сегодня, 14 января, обсуждался вопрос дальнейшей модернизации внутригородского железнодорожного сообщения донской столицы.

Дорожная карта должна включать комплексный подход к развитию программы городской электрички, уверен губернатор.

Чтобы городская электричка стала еще более удобным и востребованным способом передвижения, надо обеспечить подвоз пассажиров общественным транспортом к электропоездам, обеспечить шаговую доступность автобусных маршрутов к работе, создать дополнительные парковки возле остановок электрички с услугами автомойки, техобслуживания, питания.

В рамках развития проекта городской электрички предстоит провести благоустройство пешеходных и автомобильных подходов ко всем остановочным платформам. Работа в этом направлении уже началась: железнодорожники провели реконструкцию пассажирских платформ в Стройгородке и Кизитиринке.

Необходимо также синхронизировать работу городского общественного транспорта со временем движения электрички.

Проект «Городская электричка» стартовал в марте 2016 года. Объемы перевозок пригородными поездами в пределах Ростовской городской агломерации в среднем уже составляют 15 тысяч пассажиров в сутки.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Собянин: Курчатовский институт станет крупнейшим научным технопарком Москвы
Решение Пермского УФАС в отношении «Пермэнерго» вступило в законную силу
Пермское УФАС возбудило дело против «ЕвроХим - Усольский калийный комбинат» и «Поликлиника Уралкалий-Мед»

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ранее судимый житель Сызрани похитил строительные инструменты
Ростов-на-Дону , 14 Января, 18:13.
В Ростове-на-Дону разработают план развития городской электрички
Нижний Новгород, 13 Января, 17:37.
Нижегородское УФАС возбудило дело после жалоб на рекламу оперы
Уфа, 13 Января, 15:35.
В Уфе традиционно пройдут V зимние Корпоративные игры
Ижевск, 13 Января, 14:35.
ООО «ТФ Промкраска» - оптовые поставки лакокрасочных материалов
Красноярск, 13 Января, 12:09.
В Красноярске встретили самолет с символикой Универсиады-2019
Пермь, 13 Января, 11:10.
6-летний пермяк получил в подарок фотографию Владимира Путина и футбольный мяч
Казань, 13 Января, 10:27.
С улиц Казани вывезено более 10 тыс. тонн снега
Екатеринбург, 13 Января, 10:09.
На развитие коммунальной инфраструктуры Среднего Урала направят 7 млрд частных инвестиций
Воронеж, 13 Января, 08:13.
В Воронежской области ожидаются гололед и снегопад
Пермь, 13 Января, 07:34.
В транспортной полиции Прикамья подведены итоги профилактического мероприятия «Зима»
Волгоград, 13 Января, 07:28.
В Волгоградской области браконьера задержали за «лишних» зайцев
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия