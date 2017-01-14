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Елена Малкова
14 Января, 2017 18:13
В Ростове-на-Дону разработают план развития городской электрички
Ростов-на-Дону , 14 Января - DIXINEWS.
План развития в донской столице проекта «Городская электричка» будет разработан к 1 февраля, сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.
Создать дорожную карту по дальнейшей реализации проекта городской электрички в Ростове-на- Дону и Ростовской агломерации поручил губернатор Василий Голубев на совещании в правительстве области.
В ходе совещания, которое состоялось сегодня, 14 января, обсуждался вопрос дальнейшей модернизации внутригородского железнодорожного сообщения донской столицы.
Дорожная карта должна включать комплексный подход к развитию программы городской электрички, уверен губернатор.
Чтобы городская электричка стала еще более удобным и востребованным способом передвижения, надо обеспечить подвоз пассажиров общественным транспортом к электропоездам, обеспечить шаговую доступность автобусных маршрутов к работе, создать дополнительные парковки возле остановок электрички с услугами автомойки, техобслуживания, питания.
В рамках развития проекта городской электрички предстоит провести благоустройство пешеходных и автомобильных подходов ко всем остановочным платформам. Работа в этом направлении уже началась: железнодорожники провели реконструкцию пассажирских платформ в Стройгородке и Кизитиринке.
Необходимо также синхронизировать работу городского общественного транспорта со временем движения электрички.
Проект «Городская электричка» стартовал в марте 2016 года. Объемы перевозок пригородными поездами в пределах Ростовской городской агломерации в среднем уже составляют 15 тысяч пассажиров в сутки.
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