Общество

Елена Малкова
13 Января, 2017 17:37

Нижегородское УФАС возбудило дело после жалоб на рекламу оперы

В Нижегородское УФАС поступили обращения по поводу рекламы развлекательного мероприятия «Монументальная опера Carmina Burana».
Источник фото: fedpress.ru
Нижний Новгород, 13 Января - DIXINEWS.

В УФАС России по Нижегородской области поступили обращения касательно рекламы развлекательного мероприятия «Монументальная опера Carmina Burana».

Заявители купили билеты на оперу, но, по их мнению, мероприятие не соответствовало заявленным в рекламе условиям.

Речь идет о следующих несоответствиях: на представлении не было балета, детского хора, зритель не увидел пиротехнических эффектов. Кроме того, сообщается, что количество заявленных артистов на деле было меньше, а площадь экрана была менее 300 м2 . Перечисленные факты свидетельствуют о наличии признаков нарушения требований Федерального закона «О рекламе».

Нижегородским УФАС России возбуждено дело в отношении рекламодателя - организатора развлекательного мероприятия – по признакам нарушения требований п. 2 и 3 ч. 3, ч. 7 ст. 5 ФЗ «О рекламе».

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