В Уфе традиционно пройдут V зимние Корпоративные игры

В столице Башкортостана пройдут V зимние Корпоративные игры, рассказали в пресс-службе администрации Уфы.

Мероприятие состоится 14 января в парке культуры и отдыха «Кашкадан».

Спортивное мероприятие ежегодно принимает сотрудников нескольких десятков предприятий и организаций города и проходит под ярким девизом: «Из офиса - на старт!».

Проведение зимних Корпоративных игр для Уфы стало доброй традицией. Главная цель игр - привлечь жителей Уфы к активному образу жизни и регулярным занятиям спортом. С каждым годом соревнования собирают все больше и больше участников.

Особенностью проведения Игр в этом году станет то, что общий зачет будет вестись отдельно среди малых предприятий (со штатом сотрудников до 500 человек) и среди крупных. Программа зимних спортивных соревнований включает в себя 5 дисциплин: хоккей в валенках, волейбол на снегу, эстафеты по лыжным гонкам и конькобежному спорту, веселые старты с элементами пейнтбола.