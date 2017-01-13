Общество

Елена Малкова
13 Января, 2017 15:35

В Уфе традиционно пройдут V зимние Корпоративные игры

Хоккей в валенках.
Источник фото: ufacity.info
Уфа, 13 Января - DIXINEWS.

В столице Башкортостана пройдут V зимние Корпоративные игры, рассказали в пресс-службе администрации Уфы.

Мероприятие состоится 14 января в парке культуры и отдыха «Кашкадан».

Спортивное мероприятие ежегодно принимает сотрудников нескольких десятков предприятий и организаций города и проходит под ярким девизом: «Из офиса - на старт!».

Проведение зимних Корпоративных игр для Уфы стало доброй традицией. Главная цель игр - привлечь жителей Уфы к активному образу жизни и регулярным занятиям спортом. С каждым годом соревнования собирают все больше и больше участников.

Особенностью проведения Игр в этом году станет то, что общий зачет будет вестись отдельно среди малых предприятий (со штатом сотрудников до 500 человек) и среди крупных. Программа зимних спортивных соревнований включает в себя 5 дисциплин: хоккей в валенках, волейбол на снегу, эстафеты по лыжным гонкам и конькобежному спорту, веселые старты с элементами пейнтбола.

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