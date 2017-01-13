Бизнес

Елена Малкова
13 Января, 2017 14:35

ООО «ТФ Промкраска» - оптовые поставки лакокрасочных материалов

Лакокрасочные материалы.
Источник фото: kraskivrn.ru
Ижевск, 13 Января - DIXINEWS.

Основным направлением деятельности ООО «ТФ Промкраска» является обеспечение с 2011 года отечественных отраслей промышленности высококачественными лакокрасочными материалами производства ведущих заводов-изготовителей России и Белоруссии.

Товарный ассортимент компании – это большое количество наименований лакокрасочных материалов, используемых в различных отраслях промышленности и народного хозяйства: эмали, лаки, краски, грунты, растворители различных марок, колеровочные составы, древесная косметика, шпатлевки, штукатурки, вспомогательные материалы.

Большую долю в объеме продаж занимают экологически безопасные материалы на основе латексов и акриловых дисперсий.

ООО «ТФ Промкраска» является дилером по реализации на территории Удмуртской Республики водно-дисперсионной акриловой краски и грунта серии «Мелат», изготовленных на основе высококачественных импортных латексов, пигментов, антисептиков и специальных добавок.

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ООО «ТФ Промкраска» - оптовые поставки лакокрасочных материалов
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