|
Елена Малкова
13 Января, 2017 12:09
В Красноярске встретили самолет с символикой Универсиады-2019
Красноярск, 13 Января - DIXINEWS.
Самолет с символикой Зимней универсиады-2019 приземлился в Красноярске, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.
Самолет авиакомпании NordStar с символикой Зимней универсиады-2019 выполнил рейс из Норильска в Красноярск.
Boeing 737-800 раскрашен в фирменные цвета предстоящих студенческих игр.
В аэропорту Емельяново встреча самолета прошла в торжественной обстановке. Собравшихся приветствовал талисман Зимней универсиады-2019 - U-лайка, которая первой вышла из самолета.
Лайнер стал летающей визитной карточкой Зимней универсиады-2019 и Красноярского края. Изначально предлагалось несколько вариантов оформления воздушного судна. В итоге, корпус лайнера оформлен в фирменных цветах Студенческих игр, а носовую и хвостовую часть самолета украсил талисман зимних соревнований U-Лайка.
Зимняя универсиада-2019 состоится со 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия