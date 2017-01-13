Спорт

Елена Малкова
13 Января, 2017 12:09

В Красноярске встретили самолет с символикой Универсиады-2019

В Красноярске встретили самолет с символикой Универсиады-2019.
Источник фото: krskstate.ru
Красноярск, 13 Января - DIXINEWS.

Самолет с символикой Зимней универсиады-2019 приземлился в Красноярске, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

Самолет авиакомпании NordStar с символикой Зимней универсиады-2019 выполнил рейс из Норильска в Красноярск.

Boeing 737-800 раскрашен в фирменные цвета предстоящих студенческих игр.

В аэропорту Емельяново встреча самолета прошла в торжественной обстановке. Собравшихся приветствовал талисман Зимней универсиады-2019 - U-лайка, которая первой вышла из самолета.

Лайнер стал летающей визитной карточкой Зимней универсиады-2019 и Красноярского края. Изначально предлагалось несколько вариантов оформления воздушного судна. В итоге, корпус лайнера оформлен в фирменных цветах Студенческих игр, а носовую и хвостовую часть самолета украсил талисман зимних соревнований U-Лайка.

Зимняя универсиада-2019 состоится со 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске.

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