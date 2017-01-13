Общество

Елена Малкова
13 Января, 2017 11:10

6-летний пермяк получил в подарок фотографию Владимира Путина и футбольный мяч

Тимофей с мамой, главный федеральный инспектор по Пермскому краю Игорь Цветков.
Источник фото: dixinews.ru
Пермь, 13 Января - DIXINEWS.

12 января 6-летний пермяк Тимофей Дедов был приглашен в аппарат главного федерального инспектора по Пермскому краю для вручения подарка из Москвы, сообщает пресс-служба ГФИ по Пермскому краю.

На имя пермского детсадовца из приемной Президента Российской Федерации пришло заказное письмо – фотография Владимира Путина с личной подписью Президента.

Вручая портрет, где Владимир Владимирович сфотографирован во время хоккейного матча, Игорь Цветков пожал маленькому патриоту руку и пожелал расти здоровым и радовать родителей успехами в учебе и спорте. От главного федерального инспектора мальчик также получил подарок – футбольный мяч. Тимофей с четырех лет занимается в секции футбола, правда, как он сам признался, пока еще не решил, кем ему хочется быть в команде – нападающим, защитником или вратарем.

Обращение Владимиру Путину направила родная тетя Тимофея, Екатерина Дедова.

- Мой племянник очень уважает Президента нашей страны, несмотря на юный возраст, внимательно смотрит выпуски новостей, особенно если показывают репортажи с Владимиром Владимировичем Путиным. Он не разрешает переключать каналы, когда Владимир Путин выступает, поэтому я была уверена, что портрет Владимира Владимировича с его автографом очень обрадует моего племянника, - пояснила Екатерина.

Также родные мальчика рассказали, что Тимофей интересуется и международной политикой. Когда ему вручили подарок от Владимира Путина, паренек признался, что станет или Президентом России, или футболистом.

Напомним, что в декабре 2016 года еще один житель Прикамья, 16-летний юнармеец, получил портрет Владимира Путина с автографом. Тогда в приемную Президента обратился отец школьника из Краснокамска, так он захотел поздравить своего сына-патриота с днем рождения.

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