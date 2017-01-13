Общество

Елена Малкова
13 Января, 2017 10:27

С улиц Казани вывезено более 10 тыс. тонн снега

Всего с начала зимнего периода с улиц города вывезено более 280 тыс. тонн снега.
Источник фото: kzn.ru
Казань, 13 Января - DIXINEWS.

За минувшие сутки с улиц Казани вывезли более 10 тыс. тонн снега, сообщили сегодня в пресс-службе мэрии.

Всего за прошедшие сутки на городских улицах было задействовано 549 дорожных рабочих и 662 единицы специальной техники.

За сутки на дорогах столицы республики было использовано 437 тонн противогололедных материалов. Сегодня, по информации администраций районов, на улицы города для уборки снега выйдут 492 дорожных рабочих, будет задействовано 330 единиц специальной техники.

Всего с начала зимнего периода с улиц Казани вывезено свыше 280 тыс. тонн снега.

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