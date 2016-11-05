Экономика

Елена Малкова
13 Января, 2017 10:09

На развитие коммунальной инфраструктуры Среднего Урала направят 7 млрд частных инвестиций

Екатеринбург.
Источник фото: ekburg.ru
Екатеринбург, 13 Января - DIXINEWS.

Частные инвесторы вложат в развитие коммунальной инфраструктуры Среднего Урала порядка 7 млрд. рублей, сообщает пресс-служба правительства Свердловской области.

В Свердловской области завершается подготовка к заключению нового пакета концессионных соглашений в сфере ЖКХ.

В совокупности с уже действующими договорами объем частных капиталовложений в развитие отрасли по ним составит почти 7 млрд. рублей.

Как рассказал глава регионального Министерство энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, реализация 15 проектов стартует в 2017 году. Проекты, о которых идет речь, будут реализованы в шести муниципалитетах региона - Реже, Полевском и Сысерстком городских округах, Серове и городе Лесном. В совокупности концессионеры вложат в модернизацию инфраструктуры этих территорий 3 млрд. рублей.

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