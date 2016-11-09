В Воронежской области ожидаются гололед и снегопад

В Воронежской области ожидаются гололед и снегопад.

Неблагоприятные погодные условия ожидаются 13 января, сообщается пресс-служба ГУ МЧС России по Воронежской области.

По информации Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в этот день ожидаются неблагоприятные погодные условия.

По прогнозам 13 января местами по области и Воронежу ожидается сильный снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололёдно-изморозевые отложения. На автодорогах образуется гололедица. Местами ожидается усиление южного ветра до 18 м/с.

Главное управление МЧС России по Воронежской области сообщает, что при возникновении ЧС необходимо звонить по телефонам экстренных служб.