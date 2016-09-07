В транспортной полиции Прикамья подведены итоги профилактического мероприятия «Зима»

С 26 декабря 2016 года по 08 января 2017 года сотрудниками транспортной полиции Прикамья во взаимодействии с представителями территориальных органов и учреждений системы профилактики, а также сотрудниками ВОХР и работниками Свердловской железной дороги проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Зима», сообщили в пресс-службе Пермского ЛО МВД России на транспорте.

Основными целями мероприятия стали предупреждение и раскрытие правонарушений, обеспечение охраны общественного порядка при посадке, высадке и следования групп детей к месту отдыха, предупреждение детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта.

Транспортными полицейскими за время проведения совместных профилактических мероприятий было выявлено 7 несовершеннолетних правонарушителей. На троих подростков, которые достигли возраста административной ответственности, за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах были составлены протоколы по ст. 11.1 ч. 5 КоАП РФ. Например, в ходе патрулирования участков железной дороги на перегоне станций «Кез – Чепца» была выявлена несовершеннолетняя жительница поселка Кез, которая переходила железнодорожные пути в неустановленном месте.

Кроме того, в указанный период полицейскими проверялись места, где собираются подростки, проживающие в районе станций.

Полицией, а также специалистами КДН и ЗП Пермского и Кунгурского районов были организованы проверки по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете, особое внимание уделялось ранее совершавшим преступления и общественно опасные деяния. Проводилась работа и с законными представителями детей, не исполняющими должным образом свои родительские обязанности. Всего было проверено более 50 неблагополучных семей, к административной ответственности привлечены двое родителей по статьи 5.35 КоАП РФ. Так, при проверке по месту жительства 21-летней жительницы города Чусового, на иждивении которой находится два сына, 2014 и 2015 годов рождения, правоохранители обратили внимание на ненадлежащее исполнение матерью малолетних обязанностей по воспитанию и на отсутствие продуктов питания для малышей. С матерью проведена беседа и по выявленному правонарушению составлен административный протокол.

В период проведения профилактического мероприятия «Зима» выявлен один случай детского травматизма. 29 декабря 2016 года на станции Голованово (Свердловская железная дорога), играя с ровесниками, с железнодорожного моста на грузовой вагон поезда прыгнул несовершеннолетний, 2006 года рождения. Мальчик с незначительными повреждениями был передан медикам и госпитализирован; с родителями и пострадавшим подростком проведена профилактическая работа.