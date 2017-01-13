Общество

Елена Малкова
13 Января, 2017 07:28

В Волгоградской области браконьера задержали за «лишних» зайцев

Источник фото: oblkompriroda.volgograd.ru
Волгоград, 13 Января - DIXINEWS.

В Чернышковском районе задержан охотник за браконьерство, сообщили в Комитете природных ресурсов и экологии Волгоградской области.

Задержанный гражданин нарушил нормы допустимой добычи пушного зверя.

В ходе рейда по территории охотничьих угодий в Чернышковском районе госохотинспекторами облкомприроды был задержан мужчина, который добыл три особи зайца-русака. А так как в период охоты на пушного зверя можно добыть за один день только одного зайца, в отношении нарушителя был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ. Браконьеру будет назначен штраф от 500 рублей до 4-х тысяч рублей. К тому же ему придется выплатить государству имущественный ущерб, нанесенный объектам фауны, в размере 1 тыс. рублей.

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