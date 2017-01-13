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Елена Малкова
13 Января, 2017 07:03
В Омске увеличилось число путешествий по железной дороге в новогодние праздники
Омск, 13 Января - DIXINEWS.
В новогодние праздники показатели пассажирских перевозок на омской железной дороге превысили показатели прошлого года на 3%, сообщается на портале правительства Омской области.
В период с 21 декабря по 8 января с железнодорожных вокзалов омского региона по маршрутам дальнего следования отправлено порядка 70 тыс. пассажиров.
Это на 3% превышает показатели прошлого года. В преддверии праздников пик пассажирской активности в Омске пришелся на 28 декабря - в дорогу отправилось 5 тыс. пассажиров (рост на 6% к аналогичному периоду прошлого года). Больше всего пассажиров отправились из Омска поездами дальнего следования в новогодние праздники 2 января - 4,9 тыс. пассажиров и 7 января - около 4,9 тыс.
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