Общество

Елена Малкова
13 Января, 2017 07:03

В Омске увеличилось число путешествий по железной дороге в новогодние праздники

Поездами дальнего следования воспользовались более 70 тыс. жителей и гостей Омска.
Источник фото: omskportal.ru
Омск, 13 Января - DIXINEWS.

В новогодние праздники показатели пассажирских перевозок на омской железной дороге превысили показатели прошлого года на 3%, сообщается на портале правительства Омской области.

В период с 21 декабря по 8 января с железнодорожных вокзалов омского региона по маршрутам дальнего следования отправлено порядка 70 тыс. пассажиров.

Это на 3% превышает показатели прошлого года. В преддверии праздников пик пассажирской активности в Омске пришелся на 28 декабря - в дорогу отправилось 5 тыс. пассажиров (рост на 6% к аналогичному периоду прошлого года). Больше всего пассажиров отправились из Омска поездами дальнего следования в новогодние праздники 2 января - 4,9 тыс. пассажиров и 7 января - около 4,9 тыс.

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