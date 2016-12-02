Против «дочки» Siguler Guff / Russia Partners в России возбуждено уголовное дело

В отношении «дочки» Siguler Guff / Russia Partners в России возбуждено уголовное дело, сообщает ИА «Росбалт .

Под управлением американской компании Siguler Guff & Company («Сигулер Гафф») находятся фонды прямых инвестиций с активами на сумму, превышающую $11 млрд.

Дочернюю компанию ООО «Фемида», которой Siguler Guff владеет через инвестфонды Russia Partners («Раша Партнерс»), российские правоохранительные органы обвинили в причинении имущественного ущерба на сумму более $100 млн.

В 2008 году Siguler Guff заинтересовался пустующими площадями на территории бывшего Московского шинного завода. Затем в 2010 году два здания были оформлены в аренду у ЗАО «ВинНет Р» до 2035 года для реконструкции и строительства центров обработки данных.

Со стороны Siguler Guff и Russia Partners сделка была оформлена через ООО «Фемида», которое владеет единственным действующим дата-центром группы.

Арендная плата за оба объекта составила $4,8 млн в год (минимальная ежегодная индексация - 3%). До окончания действия договоров аренды «Фемида» должна выплатить еще около $128 млн. Чтобы ускорить согласование будущих работ, ЗАО «ВинНет Р» выкупило в 2010 году у правительства Москвы и передало ООО «Фемида» земельные участки под этими объектами в долгосрочную аренду.

Сразу после заключения договоров зарубежные инвесторы приступили к реконструкции, но спустя некоторое время работы прекратились. За 5 лет работы по реконструкция так и не возобновились и ЗАО «ВинНет Р» потребовало через суд компенсировать нарастающие ежедневно убытки.

Однако «Фемида», не уведомив арендодателя, осуществила реорганизацию, открыв ООО «Фемида Недвижимость», которому и «передала» все обязательства перед ЗАО «ВинНет Р». Согласно документам, вся «реорганизация» была задумана только для того, чтобы в последующем выйти из арендных отношений, после чего осуществить ликвидацию ООО «Фемида Недвижимость».

«Неустановленные лица из числа руководителей ООО „Фемида“ причинили ЗАО „ВинНет Р“ реальный материальный ущерб, выразившийся в извлечении прибыли от сдачи в субаренду зданий, невыплате причитающейся арендной платы, упущенной выгоды», — следует из постановления о возбуждении уголовного дела, сообщает источник.

21 декабря 2016 года в ответ на ходатайство ЗАО «ВинНет Р» судья южного округа Нью-Йорка Кэтрин Полк Файла (Katherine Polk Failla) решила допросить американских и российских партнеров и менеджеров компании Siguler Guff и фондов Russia Partners.

Стоит отметить, что фонды «Раша Партнерс», согласно информации на их сайте, управляют в РФ активами свыше $1 млрд, в первую очередь в таких крайне значимых для экономики сферах, как банки и центры обработки данных. А дата-центр, который принадлежит ООО «Фемида», - основной центр обработки данных Московской биржи (ММВБ).