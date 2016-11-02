Криминал

Елена Малкова
12 Января, 2017 13:19

В Перми за невыплату зарплаты перед судом предстанет директор коммерческой организации

Источник фото: oprizive.ru
Пермь, 12 Января - DIXINEWS.

В Перми перед судом предстанет директор коммерческой организации, обвиняемая в невыплате заработной платы своим работникам, являющимися инвалидами-надомниками, сообщили ИА «DixiNews» в следственном управлении СКР по Пермскому краю.

В следственном отделе по Ленинскому району г. Пермь Следственного управления СК РФ по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летней директора коммерческой организации, которая обвиняется в полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

Следствием установлено, что директор коммерческой организации, несмотря на имеющуюся финансовую возможность, с осени 2015 года до лета 2016 года умышленно не выплачивала заработную плату троим работникам. Все потерпевшие являются инвалидами, выполняли трудовую функцию на дому. Общая сумма задолженности составила 74 тысячи рублей. Первоначально обвиняемая своей вины не признавала, ссылаясь на отсутствие денежных средств, достаточных для выплаты заработной платы. Следствием выполнена кропотливая работа по сбору доказательств, в том числе проведены обыски, обнаружена и изъята документация о финансово-хозяйственной деятельности, сведения о которой не были отражены в бухгалтерской отчётности. Было допрошено более 50 контрагентов, которые подтвердили оплату оказанных услуг наличными денежными средствами. Под весом неопровержимых доказательств директор организации вину по предъявленному обвинению признала в полном объеме, и задолженность по заработной плате погасила.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу.

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