В России минимальная розничная цена водки может вырасти на 15%

Минимальная розничная цена водки может вырасти на 15%. Соответствующие предложения содержатся в проекте приказа Минфина, опубликованном на сайте ведомства.

Повышение цены Минфин обосновывает ростом акциза на спирт, тарифов и общими инфляционными процессами.

С одной стороны, на фоне недавней трагедии с отравлениями алкогольными суррогатами – предложение о повышении минимальных цен на лицензированный алкоголь звучит весьма неожиданно. Именно ценник является ключевым фактором при выборе потребителем алкогольных суррогатов. Рост минимальных цен на водку сделает качественный и безопасный алкоголь еще более недоступным.

С другой стороны, алкогольные суррогаты потребляют те слои общества, которым и при нынешних ценах легальная водка недоступна. Поэтому увеличение розничных цен на водку для них пройдет абсолютно незаметно.

Для легального рынка рост минимальных цен на водку действительно позволит сохранить уровень качества производства дешевой продукции. Без повышения цен рентабельность производства снизится, что приведет к потере качества и опасному сближению цен легальной и нелегальной водки. При этом рентабельность второй будет выше за счет низкого качества, а значит – доля такой продукции на рынке может вырасти. С этой точки зрения рост минимальных цен – необходимая мера.

Что касается борьбы с алкогольными суррогатами и нелегальным дешевым алкоголем, то учитывая отсутствие какой-либо культуры «пития» среди потребителей такой продукции, ценовой фактор в этой борьбе не имеет ключевого значения. Необходимы меры другого характера: законодательные, уголовные, но главное – социально-ориентированные.