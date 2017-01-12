Власть

Елена Малкова
12 Января, 2017 11:33

Собянин: Курчатовский институт станет крупнейшим научным технопарком Москвы

Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".
Источник фото: nrcki.ru
Москва, 12 Января - DIXINEWS.

12 января Мэр Москвы Сергей Собянин и президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством Москвы и Курчатовским институтом, сообщает пресс-служба Мэра и Правительства Москвы.

Соглашение предусматривает организацию взаимодействия сторон по развитию технопарка, созданного в августе 2016 г. в НИЦ "Курчатовский институт".

В соответствии с соглашением Правительство Москвы окажет поддержку таким проектам НИЦ "Курчатовский институт" как: развитие инфраструктуры технопарка, включая реконструкцию существующих и сооружение новых научно-производственных объектов; реализация инновационных проектов, в т.ч. в области ядерной медицины и электроэнергетики; создание распределенных научно-производственных кластеров по приоритетным направлениям развития технологий – с привлечением иных предприятий и научных организаций Москвы; формирование на базе технопарка Центра экспертизы и сертификации новых технологи­ческих решений с целью определения возможностей их внедрения в городском хозяйстве Москвы; создание и реализация программ профессионального обучения и дополнительного профессионального обучения; организация детского технопарка и центра молодежного инновационного творчества; разработка и внедрение в систему дополнительного образования Москвы междисциплинарных методик преподавания информационных, когнитивных, биомеди­цинских и социо-гуманитарных предметов с участием научно-педагогического состава НИЦ "Курчатовский институт" и связанных с ним высших учебных заведений; развитие сервисной инфраструктуры для высокотехнологичных производств.

Ранее распоряжением Правительства Москвы от 25 августа 2016 г. № 440-РП НИЦ "Курчатовский институт" был присвоен официальный статус управляющей компании технопарка, что дало ему право воспользоваться налоговыми льготами, предусмотренными законодательством города Москвы.

Среди них: снижение ставки налога на прибыль, зачисляемой в городской бюджет, с 17% до 12,5%; "нулевая" ставка налога на недвижимое имущество; снижение арендной платы за землю до 0,01% от кадастровой стоимости, т.е. также фактически до нуля. Этот пакет льгот снижает налоговую нагрузку по региональным налогам до 25%.

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