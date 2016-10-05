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Елена Малкова
12 Января, 2017 09:47
В Новосибирской области злоумышленники похитили продукты питания
Новосибирск, 12 Января - DIXINEWS.
Полицейские раскрыли две кражи продуктов питания, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.
Днем 4 января злоумышленник проник в дом по улице Марассы в с. Пеньково и вынес продукты питания. Полицейскими был установлен 18-летний ранее не судимый житель рабочего поселка Маслянино.
Похожее преступление было совершено 11 января в с. Баган. Днем неизвестный проник в дом по улице Пролетарской, откуда также вынес продукты питания. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими был установлен 31-летний местный житель, ранее судимый за кражу и грабеж. Похищенное удалось частично изъять.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). Подозреваемые находятся на подписке о невыезде.
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