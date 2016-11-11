Криминал

Елена Малкова
12 Января, 2017 09:01

В Арзамасе местный житель похитил гитару у знакомого

В Арзамасе мужчина похитил "гитару своей мечты".
Источник фото: viborg.bezformata.ru
Нижний Новгород, 12 Января - DIXINEWS.

Арзамасские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в краже гитары, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

В течение двух часов после сообщения о краже, совершенной неизвестным из дома потерпевшего, сотрудники полиции вернули владельцу похищенное имущество.

В дежурную часть ОМВД России по г. Арзамасу поступило заявление от жителя одного из домов по улице Парковой о краже гитары, стоимость которой оценивается почти в 7 тыс. рублей.

Ориентировка на разыскиваемый инструмент была передана дежурившим нарядам полиции. В результате сотрудники патрульно-постовой службы задержали на одной из близлежащих улиц молодого человека с гитарой. 23-летний местный житель пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, украл инструмент у своего знакомого, так как с детства мечтал приобрести себе такую же гитару.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкции данной статьи предусматривают наказание до шести лет лишения свободы.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В Перми за невыплату зарплаты перед судом предстанет директор коммерческой организации
В Новосибирской области злоумышленники похитили продукты питания
Житель Санкт-Петербурга получил реальный срок за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Перми за невыплату зарплаты перед судом предстанет директор коммерческой организации
Россия, Москва, 12 Января, 13:04.
В России минимальная розничная цена водки может вырасти на 15%
Москва, 12 Января, 11:33.
Собянин: Курчатовский институт станет крупнейшим научным технопарком Москвы
Пермь, 12 Января, 10:12.
Решение Пермского УФАС в отношении «Пермэнерго» вступило в законную силу
Новосибирск, 12 Января, 09:47.
В Новосибирской области злоумышленники похитили продукты питания
Нижний Новгород, 12 Января, 09:01.
В Арзамасе местный житель похитил гитару у знакомого
Пермь, 12 Января, 08:52.
Пермский скульптор откроет персональную выставку в Иркутске
Красноярск, 12 Января, 08:20.
Красноярск примет XXII чемпионат мира по лыжному ориентированию
Челябинск, 12 Января, 07:36.
Почти 2.5 тыс жителей Челябинской области участвуют в программе «Жилье для российской семьи»
Санкт-Петербург, 12 Января, 06:54.
Житель Санкт-Петербурга получил реальный срок за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере
Россия, Москва, 11 Января, 18:39.
С 1 февраля страховые пенсии будут проиндексированы по инфляции – на 5,4%
Казань, 11 Января, 16:51.
«Ак Барс» начинает выездную серию матчей
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия