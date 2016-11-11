В Арзамасе местный житель похитил гитару у знакомого

Арзамасские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в краже гитары, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

В течение двух часов после сообщения о краже, совершенной неизвестным из дома потерпевшего, сотрудники полиции вернули владельцу похищенное имущество.

В дежурную часть ОМВД России по г. Арзамасу поступило заявление от жителя одного из домов по улице Парковой о краже гитары, стоимость которой оценивается почти в 7 тыс. рублей.

Ориентировка на разыскиваемый инструмент была передана дежурившим нарядам полиции. В результате сотрудники патрульно-постовой службы задержали на одной из близлежащих улиц молодого человека с гитарой. 23-летний местный житель пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, украл инструмент у своего знакомого, так как с детства мечтал приобрести себе такую же гитару.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкции данной статьи предусматривают наказание до шести лет лишения свободы.