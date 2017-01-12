Пермский скульптор откроет персональную выставку в Иркутске

С 20 января по 5 марта 2017 г. в иркутской «Галерее В. Бронштейна» пройдет персональная выставка уральского скульптора Альфиза Сабирова, рассказали в пресс-службе галереи.

В рамках проекта «Время ветра» уникальные работы современного автора будут впервые представлены в столице Восточной Сибири.

Молодой скульптор Альфиз Сабиров, за плечами которого, тем не менее, опыт участия в крупных международных и российских проектах, предпочитает работать с малыми скульптурными формами, сочетая металл с камнем. Именно игра фактур и материалов создает узнаваемый авторский почерк. Сложные многогранные композиции как будто находятся в процессе трансформации и преобразования. Где-то мастером оставлена шершавая и глыбистая поверхность «природного» слитка, где-то бронза отполирована до ослепительного золотого сияния. Каменные или деревянные подножия только усиливают «чеканную» красоту материала, а цветовые решения добавляют скульптурам особой притягательности.

Нечто таинственное и загадочное можно увидеть в любой работе мастера. В одних есть стремительное движение, в других - неподвижность и тишина, но так или иначе, в каждой легко уловить тонкие отголоски древней восточной культуры.

«Работы Альфиза Сабирова не связаны напрямую с эпосом, - говорит искусствовед Марина Фельдблюм. - В отличие, например, от Даши Намдакова, он создает собственные фантазийные, даже фантасмагорические образы». Действительно, в основе творчества мастера - особая личная мифология, вдохновением для которой стали древние предания и мифы Востока. Опираясь на образы, рождаемые в его сновидениях, воспоминаниях детства и размышлениях, он создает удивительно сложные по структуре, но знакомые образы. На глазах у зрителей разворачивается замысловатый спектакль с участием единорогов из его деревни, многоликих воинов, загадочных принцесс и мифических чудищ. Творчество Альфиза Сабирова, не что иное, как метафора его подсознания, обращенная не к разуму, а скорее к воображению. При всей сложности философии и символики, зашифрованной в работах мастера, они вызывают сильный эмоциональный отклик даже у искушенных зрителей, заставляя искать разгадку тайны, скрытой в них.