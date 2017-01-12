Спорт

Елена Малкова
12 Января, 2017 08:20

Красноярск примет XXII чемпионат мира по лыжному ориентированию

Лучшие лыжные ориентировщики мира поборются за медали в Красноярске.
Источник фото: wsoc2017.ru
Красноярск, 12 Января - DIXINEWS.

С 5 по 13 марта в Красноярске пройдет одно из ожидаемых событий - XXII чемпионат мира по лыжному ориентированию, сообщается на официальном портале Красноярского края.

В борьбу за медали в эстафетах и индивидуальных гонках вступят 250 спортсменов из 35 стран мира.

Красноярцы станут зрителями захватывающей борьбы на дистанциях среди ведущих спортсменов планеты. В числе сильнейших претендентов на победу и спортсмены из Красноярска.

В продажу поступили билеты на чемпионат. Стоимость билетов составит от 150 до 300 рублей. Купить их можно на сайтах дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады-2019, чемпионата мира по лыжному ориентированию, билетного оператора и в специализированных точках продаж.

Чемпионат станет первым тестовым мероприятием перед проведением XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
«Ак Барс» начинает выездную серию матчей
Этап Кубка мира FIS по фристайлу в дисциплине ски-кросс пройдет в Челябинской области
Волейболистки «Динамо-Казань» одержали первую победу в новом году

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Перми за невыплату зарплаты перед судом предстанет директор коммерческой организации
Россия, Москва, 12 Января, 13:04.
В России минимальная розничная цена водки может вырасти на 15%
Москва, 12 Января, 11:33.
Собянин: Курчатовский институт станет крупнейшим научным технопарком Москвы
Пермь, 12 Января, 10:12.
Решение Пермского УФАС в отношении «Пермэнерго» вступило в законную силу
Новосибирск, 12 Января, 09:47.
В Новосибирской области злоумышленники похитили продукты питания
Нижний Новгород, 12 Января, 09:01.
В Арзамасе местный житель похитил гитару у знакомого
Пермь, 12 Января, 08:52.
Пермский скульптор откроет персональную выставку в Иркутске
Красноярск, 12 Января, 08:20.
Красноярск примет XXII чемпионат мира по лыжному ориентированию
Челябинск, 12 Января, 07:36.
Почти 2.5 тыс жителей Челябинской области участвуют в программе «Жилье для российской семьи»
Санкт-Петербург, 12 Января, 06:54.
Житель Санкт-Петербурга получил реальный срок за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере
Россия, Москва, 11 Января, 18:39.
С 1 февраля страховые пенсии будут проиндексированы по инфляции – на 5,4%
Казань, 11 Января, 16:51.
«Ак Барс» начинает выездную серию матчей
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия