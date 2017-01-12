Красноярск примет XXII чемпионат мира по лыжному ориентированию

Лучшие лыжные ориентировщики мира поборются за медали в Красноярске.

С 5 по 13 марта в Красноярске пройдет одно из ожидаемых событий - XXII чемпионат мира по лыжному ориентированию, сообщается на официальном портале Красноярского края.

В борьбу за медали в эстафетах и индивидуальных гонках вступят 250 спортсменов из 35 стран мира.

Красноярцы станут зрителями захватывающей борьбы на дистанциях среди ведущих спортсменов планеты. В числе сильнейших претендентов на победу и спортсмены из Красноярска.

В продажу поступили билеты на чемпионат. Стоимость билетов составит от 150 до 300 рублей. Купить их можно на сайтах дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады-2019, чемпионата мира по лыжному ориентированию, билетного оператора и в специализированных точках продаж.

Чемпионат станет первым тестовым мероприятием перед проведением XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске.