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Елена Малкова
12 Января, 2017 08:20
Красноярск примет XXII чемпионат мира по лыжному ориентированию
Красноярск, 12 Января - DIXINEWS.
С 5 по 13 марта в Красноярске пройдет одно из ожидаемых событий - XXII чемпионат мира по лыжному ориентированию, сообщается на официальном портале Красноярского края.
В борьбу за медали в эстафетах и индивидуальных гонках вступят 250 спортсменов из 35 стран мира.
Красноярцы станут зрителями захватывающей борьбы на дистанциях среди ведущих спортсменов планеты. В числе сильнейших претендентов на победу и спортсмены из Красноярска.
В продажу поступили билеты на чемпионат. Стоимость билетов составит от 150 до 300 рублей. Купить их можно на сайтах дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады-2019, чемпионата мира по лыжному ориентированию, билетного оператора и в специализированных точках продаж.
Чемпионат станет первым тестовым мероприятием перед проведением XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске.
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